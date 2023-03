A l’occasion du mois sacré de Ramadan et compte tenu des changements qui l’accompagne, en termes de mode de vie et de déplacement, Casabus opéré par alsa adapte son planning aux besoins spécifiques des Casablancaises et Casablancais durant cette période et réajuste les horaires de circulation de ses bus.

Ainsi, l’ensemble des bus débuteront leur service à 6h00 du matin et le poursuivront jusqu’à 18h10, soit peu de temps avant l’heure du ftour. Certaines lignes seront également opérationnelles après le ftour, avec un premier départ à 20h30 et un dernier départ à 21h30.

Les agences commerciales quant à elles, adapteront leurs horaires au mois sacré. Elles seront ouvertes de 7h30 à 17h00. Le Centre de Relations Clients, quant à lui, sera joignable tous les jours de 7h30 à 21h00 au numéro habituel 05 20 55 20 55. Casabus opéré par alsa reste également joignable via les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Ces ajustements concernent toutes les lignes de Casabus opéré par alsa et seront appliqués en semaine comme en week-end.