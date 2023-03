CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) annonce à ses bénéficiaires que le paiement des pensions des Régimes de Retraite et Rentes des Fonds de Solidarité sera effectué de manière anticipée.

Dans un communiqué, l’institution précise que ce paiement sera opéré à partir du 22 mars 2023.