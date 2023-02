En prévision du mois sacré de Ramadan, la Commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix, a tenu, vendredi au siège du ministère de l’Intérieur. Lors de cette réunion, des instructions ont été données à tous les intervenants en vue d’intensifier les mesures de coordination et de veille pour détecter toute éventuelle perturbation de l’approvisionnement des marchés et des circuits de distribution et lutter contre toute forme de spéculation, de monopole et de stockage clandestin, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, rendu public à l’issue de cette réunion.

Ces instructions ont par ailleurs porté sur le respect des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection du consommateur, ainsi que sur la détection et la lutte avec force de loi, la rigueur et la fermeté requises contre toute forme de spéculation, de monopole et de stockage clandestin et contre toutes les infractions, les transactions interdites et les pratiques perturbant le fonctionnement normal des marchés, causant la hausse injustifiée des prix et portant atteinte aux droits des consommateurs, à leur santé, sécurité et pouvoir d’achat, ajoute le communiqué.

Il s’agit aussi de renforcer la communication et la coordination avec les acteurs économiques, dont les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs et les commerçants, ainsi qu’avec les organismes professionnels et leurs associations représentatives en vue de les exhorter à assumer pleinement leurs responsabilités pour répondre aux exigences des marchés, garantir un stock suffisant et veiller à la distribution de tous les produits de base, de manière régulière, pour couvrir toutes les régions du Royaume.

En outre, il a été appelé à intensifier l’action des cellules de permanence et à activer les numéros d’appel au niveau des préfectures et provinces et des différents services concernés pour permettre aux consommateurs, aux commerçants et aux différents acteurs concernés de soumettre leurs plaintes et de signaler les cas de fraude, de manque d’approvisionnement ou de pratiques commerciales illégales ou suspectes, à veiller au traitement efficient des plaintes déposées par les citoyens et à interagir de manière positive avec leurs observations et ce, en coordination avec les différents services concernés.