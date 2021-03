Le Directeur et Conseiller Senior et membre du comité de direction de la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research), Dr. Hassan Sefrioui, a été nommé membre du DTAG (Diagnostic and Technical Advisory Group) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la période 2021-2023. Dr. Sefrioui apportera son expertise en matière de développement et de production de tests de diagnostic, leur validation clinique ainsi que sur les aspects réglementaires correspondants, indique un communiqué de MAScIR.

Le DTAG a été créé par l’OMS en réponse au besoin urgent de nouveaux outils de diagnostic améliorés pour certaines maladies infectieuses spécifiques. En effet, le DTAG et ses groupes de travail transversaux aideront l’OMS à examiner et à hiérarchiser les besoins en diagnostic, à définir les cas d’utilisation et les profils de produits cibles (PPT) et à faciliter le développement et la validation des tests, précise le communiqué. Dr. Sefrioui possède plus de 20 ans d’expérience en recherche et développement (R&D) dans le milieu industriel et universitaire. Il est titulaire d’un doctorat en sciences médicales de l’Université de Louvain en Belgique et a exercé comme post-doc à l’Université de San Diego en Californie.

Par la suite, il a assuré pendant 10 ans des fonctions de directeur dans le secteur de l’industrie des biotechnologies en Europe, notamment chez TIGENIX, une filiale de la multinationale TAKEDA. En 2010, Dr. SEFRIOUI a rejoint la Fondation MAScIR en tant que directeur du centre de Biotechnologie Médicale. S’appuyant sur ses 10 années d’expertise dans le domaine du diagnostic, l’équipe sous sa responsabilité a développé les premiers kits de diagnostic marocains qui ciblent plusieurs maladies dont le cancer du sein, la leucémie, la tuberculose, l’hépatite C et récemment la Covid-19.

Pour rappel, le centre de recherche en biotechnologie médicale de la Fondation MAScIR a été désigné en 2015 comme centre d’excellence africain en diagnostic des cancers et des maladies infectieuses, par l’ANDI (African Network for Drugs & Diagnostics Innovations).