La CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) vient de publier la délibération relative à la prolongation du moratoire sur la reconnaissance faciale. Cette délibération annonce (1) la décision de prolonger le moratoire sur la reconnaissance faciale au 31 décembre 2020, (2) la poursuite de l’expérimentation des technologies de biométrie et de reconnaissance faciale au cas par cas et (3) l’engagement d’étudier de façon favorable, et immédiate, toute solution pouvant contribuer à réduire, directement ou indirectement le risque sanitaire, en cette période d’état d’urgence.

La CNDP priorise la gestion du risque sanitaire. Ainsi, la délibération précise aussi que toute solution qui pourrait contribuer à la gestion de la crise du COVID-19 et à celle de l’état d’urgence sanitaire, appartenant à un domaine dont la tutelle est du ressort d’une institution de régulation ou de tutelle, sera évaluée en partenariat avec celle-ci, afin de permettre une appréciation adéquate de leur proportionnalité relativement aux finalités ciblées.

La délibération évoque d’autres recommandations, en particulier celles relatives à l’architecture des identifiants sur le plan national et la mise en place d’un système national de tiers de confiance pour les mécanismes d’authentification biométriques.