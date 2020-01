Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a examiné et adopté deux projets de décrets, dont le premier modifie le décret concernant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, alors que le second concerne la modification du décret portant octroi d’une indemnité pour les séances de formation aux artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation professionnelle relevant du département de l’Artisanat.

Le premier projet de décret n° 2.19.1107 modifiant le décret n° 2.19.795 du 8 octobre 2019 concerne la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, a indiqué le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu à l’issue de ce conseil.

Ce projet de décret, présenté par le Ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vise à conformer la composition de la Commission Nationale à celle du gouvernement désigné en vertu du Dahir charif n° 1.19.122 du 15 octobre 2019, et à renforcer la composition de ladite Commission en prévoyant la composition des deux autorités gouvernementales en charge de la justice ainsi que de l’énergie, des mines et de l’environnement, avec l’ajout du directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme et du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en tant que membres de cette Commission, ce qui constituera un pilier supplémentaire pour améliorer ses travaux, a-t-il ajouté.

Le projet de décret prévoit aussi que la Commission Nationale de suivi et d’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique se réunira deux fois par an au lieu d’une fois tous les trois mois, actuellement en vigueur.

Le deuxième projet de décret n° 2.19.1084 modifiant le décret n° 2.05.1229 du 3 mai 2006 concerne l’octroi d’une indemnité pour les séances de formation aux artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation professionnelle relevant du département de l’Artisanat, a précisé le ministre

Ce projet de décret, présenté par la Ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, vise à porter ladite indemnité à 65 dirhams par heure au lieu des 34,5 actuellement en vigueur afin d’attirer des artisans compétents, qualifiés et capables de hisser la qualité de la formation au niveau souhaité, et les motiver à transférer et à enseigner leurs compétences aux jeunes, a-t-il conclu