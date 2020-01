La Déclaration universelle de Ouarzazate pour la valorisation et la préservation des oasis du monde en tant que patrimoine naturel et culturel de l’humanité, adoptée lors de la 8ème édition du Forum International du Tourisme Solidaire (FITS 2020), a souligné la particularité du modèle marocain de développement des oasis qui peut constituer une source d’inspiration à l’international.

“Cette particularité distinctive a été appréciée effectivement sur le terrain par les caravaniers de différentes nationalités, qui ont visité les oasis de la région de Draâ-Tafilalet” dans le cadre du FITS 2020, lit-on dans cette déclaration publiée jeudi à l’issue des travaux de ce forum international initié sous le thème “Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde”.

Et d’ajouter que ce modèle marocain, qui est mis en œuvre en conformité avec les Hautes Orientations Royales, est caractérisé particulièrement par l’existence d’une vision stratégique de développement durable des zones oasiennes, déclinée en programmes et projets multisectoriels, ainsi que d’institutions publiques nationales investies d’attributions en matière de développement des zones oasiennes.

L’approche marocaine en la matière se distingue, en outre, par l’implication des populations locales et le rôle extrêmement actif des acteurs associatifs et coopératifs dans le développement des oasis, ainsi que par l’ancrage séculaire et la pertinence toujours de mise des systèmes traditionnels de gestion de la rareté des ressources hydriques dans ces espaces, selon la même source.

Par ailleurs, la Déclaration de Ouarzazate rappelle que les oasis continuent à faire face, à travers le monde, à une série de menaces, liées à la fois aux facteurs naturels et humains, dont la surexploitation des ressources naturelles, la dégradation des équilibres de la biodiversité, la tendance au réchauffement, l’aridité, la sécheresse, l’urbanisation anarchique et la surexploitation des ressources hydriques.

Ces oasis requièrent plus que jamais une attention particulière à l’échelon planétaire pour leur préservation durable à travers une gestion plus responsable et équitable des écosystèmes oasiens, note la même source.

Le document estime nécessaire que tous les acteurs concernés à travers le monde (gouvernementaux et non gouvernementaux) veillent à la préservation des territoires oasiens, procèdent aux régulations et aux accompagnements fondamentaux ainsi qu’aux rationalisations des actions entreprises à la juste mesure de la professionnalisation nécessaire de l’activité touristique.

Le FITS 2020 a été organisé par le Conseil provincial de Ouarzazate et la ville de Ouarzazate, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale et le Conseil provincial du tourisme (CPT).

Cet événement a été initié avec le soutien de la Direction générale des Collectivités locales et la préfecture de la province de Ouarzazate et en collaboration avec l’ANDZOA.

Le forum a réuni plus de 500 représentants des gouvernements nationaux et locaux, des médias et des associations, ainsi que des experts et des professionnels du tourisme de 35 pays pour qui la sauvegarde des oasis et le développement d’un tourisme responsable et solidaire sont à la fois souhaitables et possibles.

Cette 8ème édition du FITS avait pour but de renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis du monde, en voie de dégradation accélérée alors que leurs écosystèmes sont des modèles de résilience dans un environnement hostile qui devraient servir de modèles à l’heure des bouleversements climatiques.

Elle visait également à promouvoir et développer un modèle touristique sobre, vecteur de développement local durable pour ces espaces fragiles, ainsi que de contribuer à la promotion de Ouarzazate et sa région en tant que destination touristique internationale riche de son patrimoine matériel et immatériel et de sa diversité culturelle