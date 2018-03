Infomédiaire Maroc – Le Fonds monétaire international (FMI), a qualifié, hier à Washington, la décision par le Maroc de passer à un régime de change plus flexible, de réforme ‘‘historique’’ et ‘‘réussie’’, qui permettra au Royaume de ‘‘se situer sur la trajectoire d’une croissance accélérée’’.

‘‘La transition vers un régime de change plus flexible, mise en œuvre en janvier dernier, est une réforme historique (…) et nous continuons de la voir comme un succès’’, a indiqué Nicolas Blancher, Conseiller et chef de mission pour le Maroc au Département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, lors d’une conférence de presse téléphonique consacrée au 3ème et dernier examen dans le cadre de l’accord sur la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) avec le Maroc.

Pour Blancher, l’introduction d’une plus grande flexibilité des taux de change, soutenue par le FMI depuis longtemps, permettra au Royaume d’améliorer la capacité de son économie à absorber les chocs exogènes et de préserver sa compétitivité extérieure à l’avenir.

Rédaction Infomédiaire