Infomédiaire Maroc – « Nous saluons les efforts consentis par le Roi Mohammed VI dans la préservation du patrimoine, de l’histoire et de la civilisation marocains. L’événement ‘Le Maroc à Abou Dhabi’ est une manifestation culturelle d’envergure qui est de nature à contribuer à préserver l’héritage et les traditions des ancêtres et de consolider les liens de fraternité profonde entre l’Etat des Emirats arabes unis et le Maroc, et qui sont illustrés à travers la promotion des valeurs de tolérance et d’amour et la mise en lumière de l’authenticité et de la richesse du patrimoine des 2 pays ».

Cheikh Hazza Ben Zayed Al Nahyane, Vice-Président du Conseil Exécutif de l’Emirat d’Abou Dhabi,

