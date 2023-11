Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé, ce jeudi, la liste des 25 joueurs retenus pour disputer les matchs face à l’Érythrée et la Tanzanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il s’agit de:

– Gardiens de but: Yassine Bounou, Munir El Kajoui et El Mehdi Benabid.

– Défenseurs: Achraf Hakimi, Ayoub El Amloud, Abdelkader Abqar, Nayef Aguerd, Ghanem Saïs, Yunis Abdelhamid, Noussair Mazraoui et Yahya Attiyat Allah.

– Milieux de terrain: Bilal El Khannouss, Azzeddine Ounahi, Yahya Jabrane, Sofyan Amrabat, Amir Richardson et Ismael Saibari.

– Attaquants: Amine Adli, Hakim Ziyech, Ayoub El Kaabi, Tarik Tissoudali, Youssef En-Nesyri, Amine Harit, Abde Ezzalzouli et Sofiane Diop.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

