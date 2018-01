Infomédiaire Maroc – Installé au Sénégal depuis 2013, Phone Group poursuit son chemin de croissance sur le continent africain en inaugurant, récemment, son second site à Dakar. A terme, près de 1 400 personnes seront employées.

Le nouveau site, baptisé Jambar, a été inauguré en présence des membres du Conseil d’Administration d’Arvato , de Moulay M’hamed Elalamy, membre du Conseil d’Administration de Saham Group, de Ghita Lahlou, Présidente du Conseil d’Administration de Phone Group, et d’Otmane Serraj, DG de Phone Group. Cette nouvelle implantation accompagne le développement du groupe sur le continent.

Et avec Jambar, Phone Group compte désormais 11 sites, dont 9 au Maroc, 2 à Dakar et un en Côte d’Ivoire et emploie plus de 5 500 collaborateurs.

Rédaction Infomédiaire