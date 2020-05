Erigé en modèle dans sa gestion de la crise sanitaire du Coronavirus, le Maroc se lance désormais dans l’exportation des masques et veut devenir un des grands gagnants du mouvement de relocalisation industrielle qui s’amorce, affirme Arte.

«Considéré comme un modèle, le Maroc se lance désormais dans l’exportation des masques devenue un symbole du savoir-faire du pays », souligne mercredi la chaîne TV franco-allemande dans son JT, avec “un focus” sur « un pays qui s’est démarqué en produisant des masques aussi vite que massivement ».

Selon Arte, « avant même que la pandémie ne soit déclarée par l’OMS, le Royaume a mobilisé son appareil industriel pour produire massivement les masques ».

« Désormais autosuffisant et disposant d’un stock de sécurité, le Maroc commence à exporter à des tarifs pas forcément plus élevés que la concurrence chinoise », relève Arte, qui affirme, citant Ali Badaa, Directeur général d’une usine de textile médical à Casablanca, que le Royaume a été sollicité par des pays comme l’Espagne, la Suède, la Belgique, la France, l’Italie et l’Allemagne.

Avec douze millions de masques produits par jour, le Maroc sait que les projecteurs sont désormais braqués sur lui. Erigé en modèle, le Royaume entend bien profiter de cette notoriété, souligne la chaîne de télévision.

«Le Maroc est capable de faire bien plus que les masques, des choses extrêmement plus complexes », confie le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy à la journaliste d’Arte, notant que « le Royaume est en mesure d’offrir avec ses ingénieurs et sa matière grise un accompagnement pour bien de pays ».