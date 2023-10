Le conseiller fédéral suisse Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dirigera une mission économique et scientifique de haut niveau au Maroc du 14 au 16 octobre, indique un communiqué du gouvernement suisse.

Le haut responsable suisse mènera une série d’entrevues avec plusieurs officiels marocains, dont le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre du commerce et de l’industrie, Ryad Mezzour.

« La mission économique et scientifique se déroulera après la participation du conseiller fédéral Guy Parmelin à l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tient à Marrakech », indique-t-on de même source.

La délégation suisse comprend « une vingtaine de représentants de l’économie suisse et de quatre représentants du monde scientifique suisse ». L’objectif de cette mission étant d’approfondir les relations économiques et scientifiques bilatérales.

Par ailleurs, Guy Parmelin effectuera plusieurs visites de terrain, notamment à l’Aéropôle de Nouaceur et au complexe portuaire Tanger-Med, et tiendra des rencontres avec les représentants des secteurs privés suisse et marocain à Casablanca.