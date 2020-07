Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, mardi à Rabat, la 111ème session ordinaire de son assemblée générale.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a connu l’approbation du projet du rapport annuel au titre de l’exercice 2019 ainsi que du projet d’un rapport sous le thème “L’innovation technologique: l’accroissement de la valeur ajoutée et la contribution au développement technologique”.

Lors de cette session diffusée en live, le président du CESE, Ahmed Réda Chami, a indiqué que la présence de El Otmani à cette réunion vient renforcer le partenariat entre les institutions constitutionnelles, à savoir le gouvernement et le Conseil.

La coopération et la complémentarité des rôles entre les institutions démocratiques participatives et représentatives sont en mesure de concevoir des stratégies de développement et des politiques publiques efficaces et efficientes, a souligné Chami, ajoutant que ceci permettra aussi d’impliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux ainsi que la société civile.