En partenariat avec B/S/H Maroc, un leader mondial de l’électroménager, Atlanta Assurances introduit la première assurance affinitaire dans le marché marocain de l’électroménager. Grâce à cette assurance d’extension de garantie, les acquéreurs des appareils de grand électroménager de la marque BOSCH pourront les réparer gratuitement pendant 3 années supplémentaires après l’expiration de la garantie initiale du fabriquant de 2 ans.

Une première au Maroc. La toute première assurance affinitaire de l’électroménager vient de voir le jour. Elle est le fruit d’une collaboration entre Atlanta Assurances, l’assureur innovant et B/S/H, le leader mondial de l’électroménager, producteur des marques BOSCH, SIEMENS ET GAGGENAU.

« Atlanta Assurances s’inscrit dans une optique d’innovation et de développement du marché au service de l’assuré. Nous avons été les premiers à ouvrir nos agences le weekend et les seuls à avoir lancé une formule souple et à la carte des garanties complémentaires de l’assurance automobile. Aujourd’hui, avec le lancement et l’homologation de la première assurance affinitaire de l’électroménager au Maroc, nous confirmons davantage notre positionnement d’assureur innovant et avant-gardiste », déclare Fatima Zahra Bensalah, Administrateur Directeur Général d’Atlanta Assurances.

C’est quoi au juste une assurance affinitaire ? il s’agit d’une assurance facultative dont la prime est supportée par l’acheteur et concerne l’extension de garantie visant à assurer les biens de consommation. Concrètement, toute personne qui souscrit à cette assurance, lors de l’achat d’un appareil de grand électroménager de la marque Bosch (Frigo, Congélateur, Table de cuisson, Hotte, Lave-linge, Lave-vaisselle…) pourra continuer à profiter de la réparation gratuite même au-delà la garantie initiale du fabriquant de 2 ans, et ce

pendant trois années supplémentaires. La Garantie couvre les frais de réparation en cas de panne électronique, électrique ou mécanique survenue pendant les trois années objet de l’extension de garantie.

« A l’instar de notre modèle développé et réussi en Europe, nous avons voulu faire bénéficier nos clients au Maroc de l’extension de garantie 2+3 ans. Nous sommes ravis d’avoir pu développer une offre viable et compétitive avec Atlanta Assurances qui a oeuvré d’arrache-pied pour répondre au besoin exprimé par B/S/H Maroc », témoigne James Novinsky, CEO de B/S/H Maroc. « Avec cette assurance extension de garantie, nous ferons bénéficier nos clients des services rapides et professionnels du réseau SAV Bosch pendant 5 ans par un seul paiement lors de l’achat de l’appareil. », poursuit Novinsky.

En effet le paiement de cette garantie se fait en une seule fois lors de l’achat de l’appareil électroménager à un prix qui varie naturellement en fonction du prix de l’appareil. Le tarif de la garantie a été très bien étudié par les deux partenaires et est très compétitif en comparaison avec d’autres marchés notamment ceux européen. Le tout pour offrir aux consommateurs marocains une assurance affinitaire accessible.

Par ailleurs, la gestion des sinistres a été développée en commun entre B/S/H Maroc, Atlanta Assurances et une plateforme de gestion SAV dotée d’un réseau de techniciens et réparateurs agréés répartis dans tout le Royaume. Le réseau SAV Bosch est construit selon les standards internationaux de B/S/H pour une réactivité optimale face à la demande du client et utilise les dernières technologies au service des techniciens SAV Bosch et du client final. D’un autre côté, la chaine logistique des pièces détachées de B/S/H assure une sécurité et une sérénité pour chaque appareil pendant 5 ans. Le réseau SAV Bosch est également formé en permanence et est certifié ISO 9001 V2015.

« A Atlanta Assurances, nous sommes fiers d’avoir mis sur pied ce produit d’assurance et d’avoir mis en place une connectivité fluide en cas de sinistre entre le fabricant, l’assureur et le service après-vente. Par ailleurs, nous ambitionnons à travers cette première expérience en matière d’assurance affinitaire, nous positionner comme leader de ce marché en

développant d’autres partenariats relatifs à l’extension de garanties », annonce M. Jalal Benchekroun, Directeur général d’Atlanta Assurances.

Avant de mettre en place ce produit, Atlanta Assurances a étudié avec son partenaire les besoins des acquéreurs des appareils de grand électroménager de la marque BOSCH, tout en se basant sur l’expérience de ses réassureurs internationaux. Par ailleurs et pour être conforme aux exigences réglementaires marocaines, Atlanta Assurances a fait homologuer ce nouveau produit d’extension de garantie par l’ACAPS.