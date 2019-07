{"id":115,"instanceName":"MANAGEM","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/managem.jpg","youtubeID":"P8s8EWpp71c","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Le groupe Managem et l’association Injaz Al-Maghrib ont présenté, mardi à Casablanca, le bilan de leurs programmes de formation à l’entrepreneuriat lancés au profit des populations riveraines des régions minières.

Il s’agit des programmes « Ma Commune », « CooperUp » et « It’s my business », développés dans le cadre d’un partenariat conclu entre Managem et Injaz Al-Maghrib avec l’appui du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’inscrivant dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030 du ministère, ce partenariat vise à regrouper les expertises complémentaires des deux entités et mutualiser leurs moyens et ressources.

Le programme « Ma Commune » vise à développer la connaissance de 469 élèves de 5ème et 6ème années primaire, soit 25 classes de 21 établissements, sur le fonctionnement de l’économie locale d’une commune en milieu urbain et rural, et dans les secteurs public et privé.

Profitant à plus de 900 coopérants et dirigeants, « CooperUp » est un programme de renforcement des capacités managériales et organisationnelles des organismes de l’économie sociale et solidaire, appuyé par un plan d’accompagnement personnalisé ciblant les priorités fixées par chaque structure et renforcé par des ateliers d’échanges de bonnes pratiques.

« It’s my Business » est une formation au profit de 457 élèves de 3ème année du collège qui a pour objectif d’insuffler l’esprit d’entreprise aux jeunes à travers de multiples exemples d’entrepreneurs connus, aux niveaux national et international, ainsi que de succès stories d’entreprises.

« Ce partenariat est très important pour nos opérations, en particulier notre activité Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) », a fait savoir le président directeur général (PDG) de Managem, Imad Toumi, lors d’un point de presse tenu sous le thème « des synergies pour la création d’impact ».

La création de valeur durable ne pourrait se faire sans l’intégration des communautés autour des sites miniers où opère le groupe, a-t-il poursuivi, ajoutant que la compétence et de l’entrepreneuriat sont des facteurs clés pour garantir la pérennité et le développement de ces communautés.

Les programmes lancés avec Injaz Al-Maghrib ont permis d’inculquer cette notion d’entrepreneuriat et de former les jeunes autour des sites miniers en vue de rendre les associations et coopératives de ces régions plus autonomes, a souligné Toumi.

De son côté, la présidente d’Injaz Al-Maghrib, Laila Mamou, a relevé que ce partenariat est personnalisé dans la mesure où Managem, dans le cadre de sa stratégie RSE, entend déployer des programmes d’entrepreneuriat dans les régions minières où elle opère.

Ces programmes permettent aux enfants de ces régions de mieux assimiler la définition de la commune et son fonctionnement, ainsi que de se doter des atouts nécessaires pour comprendre qu’eux aussi peuvent contribuer au développement de leurs propres communes, a-t-elle expliqué.

Mamou a, dans ce sens, noté que son association, qui a formé 28.000 jeunes en 2019, a réussi à faire entrer et promouvoir l’entrepreneuriat dans les écoles publiques, dès le primaire.

Fondée depuis plus de 10 ans, Injaz Al-Maghrib contribue à l’employabilité des jeunes, en particulier dans le monde rural et les régions éloignées. Disposant de 2.750 cadres bénévoles et 12 programmes de formation, elle œuvre pour procurer à ces jeunes des connaissances et des outils qui leur permettront une transition facile à la vie active et une autonomisation sociale et économique.