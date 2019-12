{"id":202,"instanceName":"ketani TPE ","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/pdg-kettani.jpg","youtubeID":"3IY6a1aLiDM","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

La finale de la 2ème édition des « Trophées Ana Maâk », une initiative citoyenne à envergure nationale dont l’objectif est d’accompagner les très petites entreprises et les porteurs de projets, a eu lieu mardi à Casablanca, à l’initiative du Groupe Attijariwafa Bank (AWB).

La Banque souhaite, à travers cette initiative, encourager les entrepreneurs, femmes et hommes, qui prennent l’initiative, s’engagent et participent au quotidien au développement du pays grâce à leurs réalisations et leurs innovations, a indiqué, à cette occasion, le PDG du groupe, Mohamed El Kettani, réitérant la confiance du Groupe et son engagement envers ces acteurs dont la contribution dans la création d’emplois, la génération de revenus et le développement de l’économie nationale est indéniable.

« Les petites entreprises constituent le moteur de l’économie et un véritable levier de développement social au Maroc », a t-il relevé, faisant savoir que ces entreprises représentent 90% du tissu économique, créent 50% des postes d’emploi au niveau national et contribuent à 50% des investissements.

Par ailleurs, M. Kettani a souligné que cette 2e édition a été marquée par un fort engouement de la part des très petites entreprises et des porteurs de projets à la recherche de soutien et d’accompagnement, enregistrant ainsi 1.950 candidatures en provenance de toutes les villes du Royaume.

Suite à une première sélection, la caravane des « Trophées Ana Maâk » a sillonné le Maroc pour aller à la rencontre de ces candidats en s’arrêtant dans 10 principales villes (Laâyoune, Ait Melloul, Marrakech, Fès, Meknès, Al Hoceima, Oujda, Tanger, Rabat et Casablanca), a t-il poursuivi, ajoutant que cette phase a donné lieu à une deuxième sélection de 405 entrepreneurs et porteurs de projets, qui se sont retrouvés devant un jury régional composé de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de l’entrepreneuriat.

A l’issue des étapes de sélection régionale, 50 projets se sont qualifiés pour participer à cette finale, après avoir participé à un bootcamp offert par Attijariwafa bank pour développer leurs techniques de pitch et renforcer la connaissance de leurs points forts, a t-il dit, notant que les finalistes défendront, tout au long de cette journée, leurs projets auprès d’un éminent jury. Pour cette 2ème édition, AWB a décidé d’en primer 15 au total, 3 gagnants qui remporteront les prix officiels des « Trophées Ana Maâk » dans chaque catégorie (le prix du meilleur projet de création d’entreprise, le prix de l’innovation et le prix du développement durable), et 12 gagnants couvrant les 12 régions du Maroc.

En plus du don financier pour les gagnants des prix officiels par catégorie et des prix par région, Attijariwafa bank offrira auxdits gagnants des conditions de taux bonifiés sur les crédits ainsi qu’un compte bancaire gratuit et leur ouvrira la possibilité de participer à ses marchés grâce à un référencement auprès de son service Achats. L’accompagnement sera complété par un mentoring de la part des cadres de la banque afin de faire bénéficier ces entrepreneurs de conseils et d’orientations d’experts pour réussir leur développement et les encourager à aller de l’avant dans leur parcours entrepreneurial.

Par ailleurs, l’ensemble des participants à cette compétition bénéficiera d’un accompagnement sur mesure par les Centres Dar Al Moukawil ou les centres TPE d’Attijariwafa bank