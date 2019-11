{"id":185,"instanceName":"china","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/chinatradev3.jpg","youtubeID":"vC7yadZFuCA","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

MIE Groups, l’organisateur des salons et conférences de la CTW, a dévoilé aujourd’hui les détails et les caractéristiques de la 3ème édition de la China Trade Week Morocco 2019. Le salon de trois jours ouvrira ses portes du 16 au 18 décembre 2019 à la Foire Internationale de Casablanca.

La seconde édition organisée en 2018 avait accueilli plus d’une centaine d’exposants et plus de 5 000 visiteurs, cette année CTW promet d’être plus grand avec plus de 150 exposants et plus de 7 500 visiteurs professionnels. CTW accueillera des exposants représentant des secteurs tels que l’industrie du thé, le bâtiment, l’agriculture, l’électricité, l’électronique, les énergies renouvelables, le textile et les biens de consommation. Des rendez-vous B2B pré-organisés permettront d’augmenter les chances de rencontre entre les acheteurs locaux et les vendeurs venus de différentes provinces de Chine.

David Wang, fondateur et directeur général de MIE Groups, a déclaré : ‘‘C’est une forte réflexion sur la croissance des salons de la CTW ici à Casablanca, renforçant les relations commerciales et l’amitié croissantes entre le Maroc et la Chine, qui remonte à 1958’’.

CTW Maroc accueillera également l’African Technology Show (AFTS)

La conférence AFTS réunira des conférenciers comme 10 000 Codeurs, Coin Telegraph, IT News Africa, Blockshine, Quoscient, Altersis, où ils présenteront l’impact de la quatrième révolution industrielle sur le Maroc et l’Afrique comme la robotique, les véhicules autonomes, l’impression 3D et les villes intelligentes à travers le continent.

Zahoor Ahmed, vice-président Stratégie et partenariats, MIE Groups, a commenté : ‘‘Avec l’African Tech Show (AFTS), nous souhaitons développer la plateforme CTW et lancer de nouveaux formats de salons à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale’’.

Le 3ème CTW Maroc se déroule au moment où MIE Groups célèbre son 20ème anniversaire

Depuis l’an 2000, MIE Groups a réussi à appliquer et à respecter son principe de concentration sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique. Depuis, MIE et ses filiales ont aidé plus de 80 000 petites et moyennes entreprises et grandes entreprises à développer leurs activités.

‘‘L’engagement de MIE pour le marché marocain est inébranlable, ce que le groupe prouve non seulement avec la 3ème édition de CTW Maroc, mais aussi avec nos nouveaux bureaux cette année à Casablanca’’, a déclaré Zahoor Ahmed.

Les nouveaux vols directs en mi-janvier 2020 entre Casablanca et Pékin témoigne de l’intensification des relations commerciales entre la Chine et le Maroc. Aussi, les exportations marocaines de minéraux, de poisons et d’engrais vers la Chine ont augmenté d’année en année.

Zahoor Ahmed a aussi informé les médias des prochains salons commerciaux de MIE Groups en 2020 : ‘‘Alors que nous poursuivrons la série de la CTW au Maroc l’année prochaine, en plus de nos marchés existants, le Kenya, l’Éthiopie, le Ghana, le Nigéria et l’Afrique du Sud, nous ajouterons le Rwanda, la Tanzanie, l’Algérie, le Zimbabwe et le Sénégal. En Eurasie, nous mettrons le pied en Azerbaïdjan pour la première fois’’.