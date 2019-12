{"id":197,"instanceName":"lafarge","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/lafargeholcim12.jpg","youtubeID":"mROvadi_Lo4","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

LafargeHolcim Maroc a organisé, ce jour, à Casablanca une conférence à l’occasion de la 6e édition des LafargeHolcim Awards, un concours international en matière de construction durable initié par la Fondation LafargeHolcim avec une dotation globale de 2 millions $. La dernière édition de la compétition a reçu plus de 5 000 candidatures en provenance de 130 pays dont près de 80 candidatures marocaines.

Afin d’encourager les candidatures marocaines, LafargeHolcim Maroc a démarré le 10 décembre un road show au niveau des écoles d’architecture et d’ingénierie du royaume.

Créés en 2005, les LafargeHolcim Awards visent à encourager tous les acteurs qui sont au cœur des projets de la ville et de l’habitat à dépasser les notions traditionnelles de la construction durable. La compétition s’adresse aux professionnels (architectes, urbanistes et ingénieurs), mais aussi aux étudiants en architecture dont les idées audacieuses peuvent être à l’origine de projets innovants et exemplaires, quels que soient les matériaux utilisés. Tous les domaines sont concernés : de l’architecture à l’ingénierie, en passant par l’aménagement urbain, les matériaux et les technologies de construction .

La première catégorie du concours est ouverte aux professionnels du domaine de la construction : architectes, ingénieurs, planificateurs et constructeurs professionnels. Elle concerne les projets de construction durable, à un stade avancé de conception, qui présentent une forte probabilité de réalisation. La construction ou la fabrication ne doit pas avoir commencé avant le 1er janvier 2019.

La catégorie Next Generation s’intéresse aux concepts de design innovants et aux idées audacieuses, à un stade de conception préliminaire. Pour participer à cette catégorie, les auteurs ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.

Les candidatures sont évaluées par des jurys d’experts indépendants dans cinq régions du monde. Pour la région Afrique et Moyen Orient (MEA), le jury est composé de Mariam Kamara (présidente), Zegeye Cherenet, professeur à l’Institut d’architecture, de construction et de développement urbain (Éthiopie), Linna Choi, directrice de OUALALOU + CHOI (Maroc), Joana Dabaj, co-fondatrice et coordinatrice de CatalyticAction (Liban), Huda Shaka, directrice associée chez Arup (Émirats arabes unis), et Heinrich Wolff, directeur de Wolff Architects (Afrique du Sud).

Pour la première fois, la réunion des membres du jury de la région Afrique et Moyen-Orient sera organisée au Maroc, à l’École supérieure d’architecture de Casablanca.

Les projets retenus devront répondre aux cinq principes fondamentaux de l’habitat humain pour les générations futures identifiés par la Fondation LafargeHolcim : l’innovation et la transmissibilité, les standards éthiques et l’inclusion sociale, les ressources et la performance environnementale, la viabilité et la compatibilité économiques, ainsi que l’impact contextuel et esthétique.

Les LafargeHolcim Awards encouragent les meilleures pratiques partout dans le monde et la réduction des émissions de CO2 dans toutes les disciplines. Ils permettent d’identifier les idées les plus prometteuses afin de relever les défis actuels de l’urbanisation croissante et améliorer la qualité de vie des individus.



La participation au concours est gratuite. Elle s’effectue grâce à un formulaire en ligne. Un guide complet, qui détaille les critères d’évaluation avec les instructions de préparation du dossier de candidature, est disponible à l’adresse : www.lafargeholcim-awards.org.

Les candidats marocains ont jusqu’au 25 février 2020 pour déposer leurs projets de construction exemplaires et novateurs ainsi que leurs concepts de design innovants.

Les lauréats seront annoncés au cours du second semestre 2020, lors des cérémonies de remise des prix qui seront organisées dans chaque région.

Les gagnants participeront ensuite aux Global LafargeHolcim Awards en 2021 et seront évalués par un jury international dirigé par

M. Hashim Sarkis du Massachusetts Institute of Technology, également commissaire de la Biennale d’architecture de Venise 2020.

Pour rappel, les LafargeHolcim Awards connaissent depuis leur création une participation soutenue des projets marocains avec plusieurs prix remportés :

2017 : l’architecte Fatima-Azzahra Bendahmane

Ville : Casablanca

Prix : Silver Award for Middle East Africa

Projet : Ecole primaire et un centre de formation artisanale

2014 : l’architecte Chamss Oulkadi

Ville : Agadir

Prix : Next Generation Prize for Middle East Africa

Projet : Mémorial sismique et musée archéologique de la ville d’Agadir

2011 : l’architecte Yassir Khalil

Ville : Fès

Prix : Acknowledgment Prize

Projet : Reconstruction et réhabilitation des quartiers urbains de la ville de Fès

2009 : l’architecte Aziza Chaouni

Ville : Fès

Prix : Global Gold Award

Projet : Régénération et aménagement urbain d’Oued FES

2005 : l’architecte Myriam Kenza Soussan

Ville : Erfoud

Prix : Acknowledgment Prize for Middle East Africa

Projet : Logement écologique dans une zone semi-désertique