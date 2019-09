La Cité de l’Innovation Souss-Massa s’apprête à ouvrir ses portes à Agadir pour faire bénéficier les entrepreneurs, les porteurs de projets, les étudiants et les chercheurs d’un espace propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Apport majeur à l’écosystème technologique dans la région, cette nouvelle infrastructure a été prévue par le Plan d’Accélération Industrielle de la région Souss-Massa lancé sous la présidence effective du Roi en janvier 2018.

Cette infrastructure est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, le Conseil Régional Souss-Massa, l’Université Ibn Zohr ainsi que « MITC » (société de gestion du Technopark).

Etalée sur 5 000 m2 à l’intérieur même du Campus de l’Université Ibn Zohr, la Cité de l’Innovation ambitionne de faciliter et permettre la création d’entreprises innovantes, après une gestation dans les laboratoires de recherche et développement de la Cité. La Cité est ouverte aux entreprises, aux auto-entrepreneurs et à tout porteur de projet. Des locaux équipés, des espaces de travail collaboratif et des laboratoires de recherche sont mis à disposition des talents de la Région Souss-Massa. Une procédure de candidature est mise en place et disponible sur le site www.technopark.ma.