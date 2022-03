Le coup d’envoi de la 6ème édition de l’«Aerospace Meetings Casablanca» a été donné ce mardi 15 mars 2022 par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Événement phare sur l’agenda des professionnels des industries aéronautiques et spatiales, l’«Aerospace Meetings Casablanca» est organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiale (GIMAS) et ABE (Advanced Business Event).