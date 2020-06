L’Aéroport Agadir Al Massira, après plusieurs mois d’inactivité à cause de la pandémie du Covid-19, s’apprête à rouvrir ses portes et accueillir de nouveau les voyageurs.

Ainsi, plusieurs mesures et dispositions ont été mises en place par l’Office national des aéroports (ONDA), pour assurer une reprise des activités dans les meilleures conditions pour les différentes infrastructures aéroportuaires du Royaume. La priorité étant de protéger l’ensemble des usagers des aéroports, dont le personnel et les passagers, et de rétablir la confiance en cette activité.

Dans ce cadre, l’ONDA promet à ses usagers un parcours healthy dans l’ensemble des aéroports du Maroc, à travers un dispositif mis en place portant sur trois axes, à savoir l’exploitation aéroportuaire et la gestion des flux, la sensibilisation et l’information, en plus du nettoyage et la désinfection.

“A l’horizon d’une réouverture prochaine du trafic aérien au niveau de l’aéroport Agadir-Al Massira, une batterie de mesures a été mise en place, visant à protéger la sécurité sanitaire des voyageurs et personnel”, a indiqué le chef de service exploitation aéroportuaire Amina Aglif.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de reprise mis en place par l’ONDA pour que les aéroports nationaux puissent desservir à nouveau, a relevé Mme Aglif, rappelant que ce dispositif envisagé est axé sur la gestion des risques, conformément aux directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et aux Guidelines du Conseil international des aéroports (ACI).

Lesdites dispositions comprennent, notamment, la distanciation sociale entre les voyageurs, les opérations de stérilisation du hall des aéroports et de l’ensemble de leurs équipements, la diffusion de capsules de sensibilisation pour rappeler en permanence aux usagers de l’aéroport le respect des règles de sécurité sanitaire, outre le déploiement de caméras thermiques pour détecter, à leur arrivée, d’éventuels porteurs du Covid-19, a-t-elle précisé.

A noter que l’aéroport Agadir Al Massira a franchi en décembre 2019, pour la première fois, le cap de 2 millions de passagers. Avec ce chiffre, il est classé 3è aéroport du Royaume en termes de trafic passager.