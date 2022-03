Repsol et Ravago prévoient de construire la plus grande usine de composés de polypropylène (PP) pour le secteur automobile au Maroc. Elle sera installée dans la zone franche de Tanger et sera opérationnelle dès 2023.

L’usine aura une capacité de production de 18 500 tonnes par an pour répondre à la demande des clients locaux, indique Repsol dans un communiqué, précisant que cette nouvelle usine sera équipée d’une technologie de pointe et sera alimentée avec des résines de base produites en Espagne.

Au Maroc, les composés PP serviront à la production des panneaux de porte et de moteur, des pare-chocs, des systèmes d’éclairage et de chauffage, etc. Dans le cadre de l’accord avec Ravago, Repsol commercialisera l’essentiel des produits de la nouvelle usine au Maroc sous ses marques Repsol Isplen et Repsol Impacto. Quant à Ravago, elle fabriquera des composés de polyamide (PA), de polycarbonate/acrylonitrile butadiène styrène (PC-ABS) et de polyamide téréphtalate de polybutène (PBT), également destinés au secteur automobile.

Avec cette usine au Maroc, Repsol va améliorer son offre de service en termes de fourniture de matériaux spécifiques pour la fabrication des pièces nécessaires pour l’assemblage de modèles dans les usines de Tanger, Kenitra et Casablanca. Le projet sera réalisé sous le parrainage du ministère marocain de l’Industrie et avec le soutien de constructeurs automobiles basés dans le royaume, tels que le groupe Renault et Stellantis (Peugeot).

