Le dirham s’est déprécié de 0,20% par rapport à l’euro et de 0,21% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 24 au 30 octobre, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires. Au 25 octobre, les réserves internationales nettes se sont établies à 231,4 milliards de dirham (MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à l’autre et en progression de 2,9% en glissement annuel.