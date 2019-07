Le résultat net de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est établi à près de 985,3 millions de dirhams (MDH) en 2018, en baisse de 6% par rapport à l’année précédente. Ce résultat recouvre une amélioration de celui des activités et une hausse des charges générales d’exploitation, souligne la Banque centrale dans son rapport annuel au titre de l’exercice 2018 présenté, lundi à Tétouan, devant SM le Roi Mohammed VI, par le Wali de Bank Al-Maghrib Abdellatif Jouahri.

Ainsi, poursuit la même source, le revenu net des opérations de gestion des réserves de change a connu un accroissement de 18% à environ 1,7 milliard de dirhams (MMDH), attribuable à l’augmentation des taux de rendement des actifs en dollar et à un recul de 30% à 1,3 MMDH des charges liées aux placements en devises.

Pour leur part, les opérations de politique monétaire ont enregistré une forte progression (+51%) à près de 1,4 MMDH, consécutive au relèvement du volume des interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire.

A l’inverse, le résultat des autres opérations s’est replié de 40% à quelque 548 MDH, en lien notamment avec la baisse des commissions de change (-106 MDH) et de la marge d’intermédiation qui est revenue à 11,4 MDH contre 145,9 MDH à fin 2017.

Par ailleurs, le rapport fait ressortir que le total bilan de BAM s’est élevé à plus de 312,7 MMDH contre 295,4 MMDH un an auparavant, soit une progression de 6%. Cette évolution s’explique par la hausse de 7% à 248,5 MMDH de la circulation fiduciaire, ainsi que par la baisse de 4% à 209,8 MMDH des opérations avec l’étranger et de 32% à 2,3 MMDH de celles avec l’État, en lien essentiellement avec la diminution des avoirs en compte courant du Trésor (-672,4 MDH).

De même, la position nette des établissements de crédit s’est fortement accentuée, passant de -18,4 MMDH à -43,8 MMDH, consécutivement à l’accroissement des interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire face au creusement du déficit de liquidité.