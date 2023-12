La soirée inaugurale de la 20e édition du Festival de musique andalouse Andalussyat, organisée sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, a fait salle archi-comble.

Cette soirée, qui s’est déroulée à Casablanca avec le précieux soutien de Dislog Group, a connu la participation de quelque 1.500 personnes.

Elle a notamment été marquée par la présentation de l’anthologie de la musique andalouse et par la performance de l’orchestre « Ikhwan Al fan », sous la direction de l’artiste Marouane Hajji, et sublimée par les voix de Zainab Afailal et Ahmed Merbouh.

Rappelons que Dislog Group avait annoncé son soutien à la promotion de cette musique ancestrale en figurant parmi les sponsors officiels de l’Association des amateurs de musique andalouse de Maroc (AAMAM), sur les cinq prochaines années, lui permettant ainsi de poursuivre sa cause en faveur de la préservation de ce patrimoine à travers les activités culturelles et artistiques qu’elle entreprend.