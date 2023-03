Dans le cadre du Partenariat de BANK OF AFRICA avec la Fédération des Associations Nationales des Retraités du Maroc (FANAREM) pour la mise en place du Club des Séniors, BANK OF AFRICA a organisé une conférence sous le thème « Retraite & Bien-être ».

BANK OF AFRICA continue d’ancrer son positionnement de banque universelle en s’engageant cette fois auprès des séniors ; les accompagnants dans leur volonté de rester actifs à la fois socialement et économiquement et de conserver leur rôle sociétal fondamental de transmission intergénérationnelle. À cet effet, BANK OF AFRICA a organisé hier, en partenariat avec la FANAREM, une conférence sous le thème « Retraite & Bien-être ».

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Club des Séniors, lancé par BANK OF AFRICA en 2019. Il s’agit d’un concept innovant et riche par un programme de mobilisation, d’information et de partage destiné exclusivement aux Séniors. Il propose ainsi à ses adhérents :

Un espace d’échange, de débat et de partage

– Des rencontres trimestrielles autour de thématiques ciblées pour répondre aux besoins de cette clientèle ;

– Une rencontre annuelle en marge de la journée internationale des Séniors ;

– Des interventions de Séniors en tant qu’experts et mentors auprès des entrepreneurs, des porteurs de projets et des incubateurs dans le cadre de la transmission intergénérationnelle via les programmes d’animation proposés par BANK OF AFRICA.

Des actions terrain mettant en exergue l’apport des Séniors

– Participation des Séniors en tant qu’experts à travers des interventions ponctuelles (partage de conseils auprès des lycéens pour une orientation professionnelle) en collaboration avec les associations partenaires ;

– Implication des Séniors dans les actions évènementielles proposées par BANK OF AFRICA.

Une boîte à outils

– Mise à disposition d’un ensemble de documentation, procédure et démarche administratives (retraite, droits, etc.).