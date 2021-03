Le secteur du Tourisme au Maroc est en berne à cause de la pandémie, impactant de ce fait les réalisations et les résultats de Risma, société cotée à la Bourse de Casablanca, avec un chiffre d’affaires 2020 en chute libre à 392 millions de dirhams (MDH) et un résultat net dans le rouge (-185 MDH).

Cette situation a poussé la société dirigée par Amine Echcherki à diversifier ses activités et se lancer sur de nouveaux marchés moins touchés par la crise. Ainsi, selon nos informations, Risma aurait choisi de se lancer dans l’immobilier professionnel, avec un 1er immeuble de plateaux de bureaux en construction sur le Boulevard Zerktouni à Casablanca entièrement dédié à la location.