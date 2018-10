Infomédiaire Maroc – La Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur) vient de faire paraître les indicateurs du 3ème trimestre 2018 quant à la solvabilité des entreprises mondiales par rapport au risque-pays. Les pays du monde sont divisés en 8 catégories : A (1, 2, 3 et 4), B, C, D et E.

A noter que seul le Maroc figure dans la catégorie A (A4 – niveau convenable) concernant les pays d’Afrique du Nord. Les voisins du Royaume font beaucoup moins bien. L’Egypte est ainsi classée B (risque assez élevé), l’Algérie et la Tunisie sont classées C (élevé), la Mauritanie est classée D (très élevé) et enfin la Libye est classée E (extrême).

Rédaction Infomédiaire