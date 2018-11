Infomediaire Maroc – Le Rwanda bénéficiera d’un investissement de 400 millions de dollars de la part du fonds panafricain d’investissement Africa50, pour financer le projet ambitieux Kigali Innovation City (KIC).

Selon un communiqué publié par l’institution spécialisée dans le financement des infrastructures, le nouvel investissement s’effectuera dans le cadre d’un accord cadre de partenariat paraphé avec le gouvernement rwandais lors de l’Africa Investment Forum, tenu la semaine passée à Johannesburg, en Afrique du Sud.

L’institution devrait ainsi s’occuper principalement de la construction d’infrastructures immobilières, ainsi que de complexes commerciaux dans la future Kigali Innovation City (KIC).

Désormais partenaire et co-sponsor du programme, la plateforme d’investissement devra également attirer de nouveaux investisseurs et partenaires, en vue de mettre en œuvre le projet.

Prévue pour être construite sur environ 70 hectares à quelques kilomètres de la capitale du Rwanda, la KIC est un projet du gouvernement rwandais qui vise la création d’un hub technologique panafricain dans le pays.

Avec une valeur estimée à 2 milliards de dollars, le projet devrait à terme créer plus de 50.000 emplois et générer 150 millions de dollars d’exportations dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), en plus d’attirer environ 300 millions de dollars d’investissements directs étrangers par an.

Ce projet d’une « Silicon Valley africaine » vise également à devenir une véritable usine de fabrication d’entrepreneurs technologiques pour le continent, à travers les nombreuses universités qui y seront implantées.

