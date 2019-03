Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Richard Sezibera, a démenti mardi les « informations trompeuses » qui circulent selon lesquelles le Rwanda aurait fermé ses frontières avec l’Ouganda voisine.

« Les frontières sont toujours ouvertes côté rwandais et permettent une libre-circulation des biens et des personnes en provenance d’Ouganda. Les informations qui affirment le contraire sont trompeuses et erronées », a souligné le chef de la diplomatie rwandaise lors d’une conférence de presse.

Le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofwono Opondo, avait accusé jeudi dernier les autorités rwandaises « de refuser l’entrée en Ouganda aux véhicules privés et publics » qui souhaitent se rendre dans le pays, réclamant des explications aux autorités rwandaises.

L’autorité fiscale rwandaise (RRA) avait préalablement adressé un courrier à son homologue ougandaise pour préciser « qu’à compter du 28 février 2019, tous les camions lourds transportant des marchandises à destination et en transit par le poste frontalier de Gatuna (nord du Rwanda) seront temporairement détournés vers les postes-frontières de Kagitumba afin d’accélérer les travaux de construction en cours à Gatuna et d’améliorer la fluidité des flux de marchandises et de services ».

Le ministre rwandais des Affaires étrangères a, par ailleurs, affirmé que plusieurs camions de marchandises en direction ou en provenance du Rwanda ont été arrêtés par les autorités ougandaises pendant des semaines avant d’être libérés sans aucune explication, rappelant que le Rwanda, qui n’a pas accès à la mer, accède au port de Mombasa au Kenya en passant par l’Ouganda qui contitue selon lui « un couloir central pour les importations rwandaises ».

Le responsable a indiqué que le gouvernement œuvre avec le secteur privé local pour garantir un approvisionnement régulier en importations et en produits de base dans le pays afin d’éviter les pénuries ou les hausses de prix, expliquant dans ce sens que le gouvernement envisage d’utiliser des routes commerciales alternatives via la Tanzanie.

Cette polémique autour de la situation frontalière intervient après plusieurs mois de tensions entre Kigali et Kampala. Les autorités rwandaises se sont insurgées à plusieurs reprises contre des cas d’arrestations et expulsions de Rwandais accusés de « travailler en Ouganda pour le compte de Kigali ».

Samedi dernier, le ministre rwandais des Affaires étrangères a fortement déconseillé aux Rwandais de se rendre en Ouganda pour des raisons sécuritaires, évoquant dans un tweet des « récents cas d’arrestations et de harcèlement ».

D’après le gouvernement rwandais, 40 Rwandais seraient détenus par les services ougandais et 800 autres auraient été expulsés ou se seraient vus refuser l’accès au territoire ougandais.

IA