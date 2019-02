Plus de 400 acteurs des TIC, du continent africain et d’ailleurs, sont attendus à l’édition 2019 du rendez-vous africain dédié à la technologie et l’innovation, « Africa Tech Summit », prévue du 13 au 15 février à Kigali, au Rwanda, ont annoncé les organisateurs.

« Les plus grandes entreprises et startups technologiques de l’Afrique seront représentées à ce conclave continental, qui vise à faciliter un terrain idéal pour le réseautage, la création de partenariats et la recherche de solutions innovante aux défis communs », indique un communiqué publié par les organisateurs.

Cette manifestation sera marquée par la présentation des dernières tendances dans le monde des technologies de l’information et de la communication, notamment en matière de robotique, d’intelligence artificielle et des nouvelles solutions de connectivité et du commerce électronique, précise-t-on.

Selon les organisateurs, cet évènement se veut « une plateforme pour l’échange des expériences et expertises entre les acteurs des TIC du continent africain et la création d’opportunités d’affaires entre les entreprises africaines et internationales opérant dans le domaine des technologies ».

Au menu de cet évènement africain, figurent une série de conférences thématiques, des ateliers et des rencontres BtoB.

IA