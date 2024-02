Les travaux de la 13e Conférence ministérielle (CM13) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont débuté, ce lundi à Abu Dhabi, avec la participation des délégations de 175 pays, dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette conférence, à laquelle prennent part des membres de l’OMC, des observateurs, de responsables du secteur privé et d’ONGs ainsi que des représentants de la société civile, par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour et de représentants de certains départements ministériels.

La Conférence, marquée aussi par la présence de l’ambassadeur du Maroc auprès des Émirats arabes unis, Ahmed Tazi, examine les normes et les lois régulant les activités du commerce international ainsi que les moyens de coopération pour aboutir à un système commercial plus efficace, plus durable et plus inclusif.

S’appuyant sur les avancées de la CM12 tenue à Genève en juin 2022, où des progrès significatifs ont été réalisés dans des domaines tels que les subventions à la pêche, la sécurité alimentaire et le commerce électronique, la CM13, qui se poursuit jusqu’au 29 février, se concentrera sur l’amélioration de l’accès des pays en développement et des pays les moins avancés (PMA) au système commercial mondial, à la propriété intellectuelle et aux mécanismes de règlement des différends de l’OMC.

Les conférences ministérielles sont l’organe décisionnel le plus élevé de l’OMC et servent de forums essentiels pour les États membres afin de relever les défis commerciaux, d’affiner les règles commerciales et d’établir l’ordre du jour de la politique commerciale mondiale.

Créée en 1995, l’OMC supervise les règles du commerce international. Sa conférence ministérielle semestrielle est son principal forum décisionnel, réunissant les ministres et les hauts fonctionnaires de tous les États membres pour examiner et mettre à jour les réglementations qui façonnent le paysage commercial mondial.