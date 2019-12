La Chambre des représentants à majorité démocrate a adopté, jeudi à Washington, le nouvel accord commercial nord-américain, offrant au président Donald Trump une victoire législative majeure.

La Chambre a approuvé l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), l’une des priorités économiques et politiques du président Donald Trump, avec une majorité écrasante de 385 voix pour et 41 au bout d’un an de tractations entre démocrates et républicains.

La plupart des républicains et des démocrates ont salué la dernière version de l’accord signé récemment à Mexico par les représentants des Etats-Unis, du Mexique et du Canada, qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

A travers ce vote, les démocrates voulaient montrer qu’ils pouvaient travailler avec le président Trump un jour seulement après avoir voté en faveur de sa destitution.

De son côté, le Locataire de la Maison Blanche considère cet accord comme une victoire politique en pleine campagne pour sa réélection en 2020.

Les échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ont totalisé près de 1,5 mille milliards de dollars en 2018