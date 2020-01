Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, a salué la position du Japon relative à l’intégrité territoriale du Royaume. « Je tiens à remercier le Japon pour la position relative à notre intégrité territoriale », a indiqué Jazouli dans un point de presse, ce mercredi à Rabat, à l’issue de la 5ème session de la Commission mixte Maroc-Japon, qu’il a co-présidée avec le ministre d’Etat japonais pour les Affaires étrangères, Keisuke Suzuki.

« Le Japon ne reconnaît aucune entité séparatiste, telle que cela a pu être rappelé lors du sommet Japon-Afrique (TICAD-VII), qui a eu lieu à Yokohama, au Japon, en août dernier », a poursuivi le ministre délégué, dans ce sens.

En août dernier, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, avait réitéré, à l’ouverture du 7ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la TICAD, la position officielle de son pays de non reconnaissance de la pseudo « rasd », soulignant que « la présence dans la TICAD-VII de toute entité que le Japon ne reconnait pas comme État n’affecte en rien la position du pays par rapport au statut de cette entité ».

« Le Japon ne reconnait pas le « Sahara occidental » comme État. Ceci est une position constante et immuable. Le Japon n’a pas l’intention de la changer », avait affirmé, pour sa part, le Directeur général du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au ministère japonais des Affaires étrangères, l’Ambassadeur Katsuhiko Takahashi, avant le début des travaux du sommet.

Placé sous le thème « Faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation », le sommet, qui vise à mener des concertations et des débats sur le thème du développement du continent africain et d’autres thèmes liés à la sécurité et la stabilité, avait connu la participation de plus de 4 500 personnes