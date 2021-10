Saint-Gobain Maroc, acteur incontournable du développement de la construction durable, reconnu à l’échelle internationale pour la formation des prescripteurs et des applicateurs, ouvre sa première académie de formation au Maroc.

Avec des installations et ressources dédiées, l’Académie Saint-Gobain Maroc propose une large gamme de formations pour que les acteurs de l’industrie de la construction puissent se perfectionner au sein des trois centres de formation implantés à Casablanca Ain Sebaa, Dar Bouazza, et Sidi Tiji.

Combinant des cours théoriques et des travaux pratiques, Saint-Gobain Maroc vise, à travers son Académie, à constituer une pépinière de main d’œuvre qualifiée pour la mise en œuvre et le perfectionnement de nouvelles solutions constructives au Maroc apportant ainsi confort, bien-être et économie d’énergie dans les constructions.

« Notre objectif est de développer la vision des modes constructifs perçue par le marché marocain pour proposer des solutions MULTI CONFORT pour un lieu de vie mieux isolé, plus sain, lumineux et esthétique, accessible, évolutif, sécurisé et paisible. Notre cursus de formation a pour but de développer les connaissances et améliorer le savoir-faire des professionnels du métier, pour accompagner ainsi le marché marocain à être un acteur du développement durable grâce à nos solutions constructives », explique Gilles Abensour, directeur général de Saint-Gobain Maroc.

Les formations porteront sur les méthodes de travail dans l’application des solutions Saint-Gobain (application des mortiers-ciments et plâtre, travaux d’étanchéité, de revêtement de façade intérieur et extérieur, de pose des systèmes cloisons et faux plafonds et de pose du marbre et/ou du carrelage, …). A l’issue de ces formations, une base de données de main d’œuvre qualifiée sera constituée et partagée avec les partenaires de Saint-Gobain Maroc, en vue de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes apprentis.

L’académie Saint-Gobain Maroc organisera également des formations sur site destinées aux entreprises TCE et les professionnels souhaitant perfectionner leurs connaissances et méthode de travail dans l’application des solutions Saint-Gobain.

« Plus qu’une école, l’académie Saint-Gobain Maroc, dont le budget de fonctionnement annuel est estimé à plus de trois millions de dirhams et qui ambitionne de former 3000 professionnels du métier à horizon fin 2022, offre un lieu d’échange et de partage.

Nous sommes fiers d’accompagner les talents de demain grâce à l’apprentissage et un enseignement auprès d’experts et une expérience terrain formatrice visant à faciliter leur entrée dans la vie professionnelle», conclut le directeur général de Saint-Gobain Maroc, Gilles Abensour.