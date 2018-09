Infomediaire Maroc – Dans un souci d’accompagner et de promouvoir les enjeux majeurs de l’évolution des métiers des salles des marchés marocaines et de contribuer à l’essor et au développement des activités des marchés, les professionnels des salles des marchés ont procédé récemment à la création de l’AMSM, l’Association Marocaine des Salles de Marchés.

L’AMSM contribuera, ainsi, de manière importante au développement des marchés de capitaux marocains en facilitant l’interaction entre tous les acteurs du marché afin de promouvoir un marché efficace et performant.

L’association se fixe plusieurs objectifs dont notamment :

x Promouvoir, grâce à la collaboration établie entre ses membres, le développement des activités de marché, la définition d’usages de place et la concertation de la profession avec les Autorités Bancaires et Financières sur les moyens techniques, le cadre législatif, juridique et réglementaire ;

x Favoriser les liens professionnels et amicaux entre les intervenants des marchés des capitaux ainsi que les contacts et la collaboration avec des associations poursuivant des objectifs comparables ou annexes au Maroc ou à l’étranger ;

x Encourager la formation professionnelle en contribuant à la définition de ses objectifs et à son organisation ; Concourir, avec la collaboration des Autorités Bancaires et Financières, à la définition des règles déontologiques applicables à la profession

x Veiller à la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres

Membres fondateurs

• M.HMAMOUCHE Mohamed Zakaria : Arab Bank Plc

• M.MABKHOUT Mehdi : Attijariwafa Bank

• M.FILALI Mohamed : Attijariwafa Bank

• M.MEKKI BERRADA Réda : Banque Centrale Populaire

• M.OUALI ALAMI Ali : Banque Centrale Populaire

• M.BENABDELJALIL Abdelmalek : BMCE Bank Of Africa

• M.RIDA SBAI Mustapha : BMCE Bank Of Africa

• M. BRU Olivier : Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie

• M.EL OUADGHIRI Houcine : Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie

• M.GHERRAS Othmane : Crédit Agricole du Maroc

• M. DABBOU Mohamed : CDG Capital

• M.CHETIBI Aymane : CDG Capital

• M.DE SINCAY Ludovic : Crédit Du Maroc

• M.AISSY Abderrahim : Crédit Du Maroc

• M.HAJJI OUAFI Saad : Crédit Immobilier et Hôtelier

• M.MGHABBAR Issam : CFG Bank

• M.BELKOUCH Mounir : Citibank Maghreb

• M.MOULINE Larbi : Société Générale Maroc

Comité exécutif

L’Assemblée Générale a décidé de nommer en qualité de membres du comité exécutif les administrateurs suivants :

• Président : M. BENABDELJALIL Abdelmalek, BMCE Bank of Africa

• Vice-Président : M. MEKKI BERRADA Réda, Banque Centrale Populaire

• Secrétaire général : M. MABKHOUT Mehdi, Attijariwafa Bank

• Secrétaire général adjoint : M. MOULINE Larbi, Société Générale Maroc

• Trésorier : M. DABBOU Mohamed, CDG Capital

• Trésorier adjoint : M. BRU Olivier, BMCI

Rédaction Infomediaire.