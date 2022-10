La 11ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2022) a ouvert ses portes, ce jeudi à Erfoud (Province d’Errachidia), sous le thème « La gestion intégrée des ressources naturelles : pour la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien ».

La cérémonie d’ouverture de ce salon, placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, en présence notamment de la ministre émiratie du Changement climatique et de l’environnement, Mariam Bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih et de plusieurs personnalités, opérateurs économiques et experts du domaine agricole.

Cette manifestation internationale, qui revient après une absence de deux années suite à l’annulation des évènements pour les considérations sanitaires liées à la Covid-19, met la lumière sur l’importance et le rôle des oasis et les enjeux liés à la préservation des ressources naturelles pour la durabilité de ces territoires, qui constituent une barrière contre l’avancée de la désertification.

Le SIDATTES 2022, qui devrait accueillir plus de 80.000 visiteurs, met également à l’honneur le palmier dattier, qui constitue l’ossature de l’agriculture oasienne, un secteur clé pour le développement économique et social des zones oasiennes. Le thème de cet évènement sera au centre de nombreuses conférences culturelles, scientifiques et professionnelles. Il s’agit notamment du forum de l’investissement, qui constitue un espace d’échange et de promotion des investissements dans la filière du palmier dattier réunissant les professionnels de la filière, les opérateurs du secteur public et la nouvelle génération de porteurs de projets.

Une journée scientifique sera organisée par l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), en partenariat avec l’Agence Nationale pour le développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour échanger entre professionnels, institutionnels, chercheurs, étudiants et acteurs concernés autour des progrès techniques et technologiques et des aspects liés au développement de la filière.

Déployé sur une superficie de 40.000 m2, le salon est organisé autour de plusieurs pôles, à savoir le pôle régions, pôle institutionnels et sponsors, pôle international, pôle Rahba, pôle produits de terroir et pôle agrofournitures. D’après les organisateurs, plusieurs concours et ateliers seront organisés au niveau du salon, dont les activités se poursuivront jusqu’au 30 octobre, tandis que des animations folkloriques et soirées artistiques seront organisées au niveau de la ville d’Erfoud.