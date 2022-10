Le Maroc se prépare à adopter une stratégie nationale digitale. C’est ce qu’a annoncé, jeudi à Marrakech, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, la cérémonie d’ouverture de la 6è édition des Assises de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information (AUSIM).

Le ministère planche actuellement sur l’élaboration de cette feuille de route, selon une approche participative, a indiqué Ghita Mezzour. Et d’ajouter qu’une plateforme électronique sera prochainement lancée en vue de recueillir les avis et les suggestions des citoyens sur cette question importante. Cette stratégie, a précisé la ministre, se fondera sur trois axes, dont le premier concerne l’amélioration des services publics rendus aux citoyens, alors que le deuxième volet vise à faire du Maroc un pays « producteur » de la digitalisation et des technologies numériques destinées aussi bien aux consommateurs internes qu’à l’exportation.

Cet axe vise aussi à drainer les investisseurs et les multinationales spécialisées dans les nouvelles technologiques et systèmes d’information et promouvoir la création et le développement de startups marocaines compétitives aux niveaux national et international, a-t-elle expliqué. Le troisième axe concerne le souci de faire bénéficier tous les Marocains de cette technologie et de cette digitalisation en vue de contribuer à améliorer leurs conditions de vie et de bien-être et améliorer l’accès aux services publics numérisés à toutes les catégories sociales, a-t-elle ajouté.

« La mise en œuvre de cette stratégie exige le renforcement des compétences des talents, l’augmentation du nombre de compétences spécialisées, le renforcement de l’infrastructure et l’adaptation du cadre législatif », a-t-elle soutenu. Dans ce sillage, Mezzour a passé en revue les actions programmées par le gouvernement dans le secteur des TIC, notamment la promotion des compétences dans ce domaine dans les différentes régions, indiquant que son département œuvre au développement du secteur de l’offshoring dans les différentes régions du Maroc à travers la création de 14.000 nouveaux postes d’emploi stables et d’une forte valeur ajoutée pour un investissement de 595 millions de DH.