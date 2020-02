Avec un record de 13 millions de touristes en 2019, le tourisme national entame 2020 sous le signe de la continuité et de la relance. “Quel bilan d’étape et quelle vision stratégique pour la relance du secteur ?”, c’est la thématique qui sera abordée lors d’une conférence-débat organisée par la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc, le jeudi 27 février 2020 à 17h30, au Hyatt Regency Casablanca.

Invitée d’honneur : Nadia Fettah Alaoui. La Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie Sociale viendra présenter un état des lieux du secteur et présenter les axes d’orientation qu’elle souhaite prioriser au cours de son mandat.

La gouvernance et le financement pourraient être au cœur des politiques publiques durant les prochains mois, tout comme un recentrage sur les destinations Marrakech et Agadir. La capitale du Souss a d’ailleurs récemment adopté un plan de développement urbain pour 2024.

Mark Tanzer, Président Directeur Général Association des Agents de voyages & Tour-opérateurs Britanniques « ABTA » sera également au rendez-vous pour mettre en avant la promotion du tourisme bilatéral et les opportunités d’affaires alors que le tourisme britannique est arrivé en seconde position en 2018 en termes de nuitées et que Rabat et Londres ont récemment signé un accord de libre-échange post-Brexit.

L’aviation civile et son rôle dans la promotion du tourisme au Maroc sera aussi abordé lors de cette conférence-débat de la Britcham.

Enfin, les enjeux et le potentiel du tourisme durable et de l’éco-tourisme seront exposés par Othman Cherif Alami, Directeur Général d’Atlas Voyages. En 2016, lors de la COP22, le Maroc a renouvelé son engagement en matière de tourisme responsable. Ce dernier peut être un des atouts et une marque de distinction de la Marque Maroc