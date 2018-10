Infomédiaire Maroc – Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, a présidé récemment au siège de l’Ecole des Sciences de l’Information (ESI), la cérémonie d’installation du nouveau Directeur de cette école, Salaheddine Bahji, que le Gouvernement a nommé lors de son Conseil du 20 septembre 2018.

A cette occasion, Lahlimi a mis en exergue la demande grandissante du marché de l’emploi et de l’économie numérique pour l’ingénieur ‘‘des connaissances et des Données’’ dont l’ESI en a produit 283 depuis sa réforme de 2016.

Il a insisté sur le rôle des enseignants de l’école et de ses lauréats dans la réponse aux besoins des administrations et des collectivités territoriales, au moment où le Maroc s’engage dans la régionalisation avancée et dans la transition d’un mode de gestion basé sur les documents papier vers un mode de gestion dématérialisé produisant et utilisant des flux numériques.

Rédactiton Infomédiaire