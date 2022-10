L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda s’est, à nouveau, distinguée dans le classement international « Shanghai Ranking » en se positionnant, respectivement, première à l’échelle nationale et dans le Top-400 mondial en physique.

Ainsi, l’UMP s’est classée parmi les 400 premières universités au monde (Rang 301–400) et la première à l’échelle nationale dans la catégorie « Physique », indique l’Université dans un communiqué, notant que ce classement vient confirmer les efforts consentis par les toutes les parties prenantes pour la promotion de l’excellence dans plusieurs domaines inscrits dans le plan de développement de l’UMP.

L’UMP d’Oujda s’est également classée parmi les 30 premières universités à l’échelle africaine et la seconde sur le plan national, après l’Université Mohammed V de Rabat (22ème), dans le classement « Scimago institutions Ranking », paru en octobre et qui se base sur trois indicateurs principaux, à savoir la publication scientifique, l’innovation et l’impact sociétal mondial, précise-t-on.

Par ailleurs, l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a demandé, dans une lettre envoyée récemment au prestigieux classement « Times Higher Education », d’intégrer l’Université marocaine dans ce classement et ce, en fonction des résultats des indicateurs adoptés par le site.