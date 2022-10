Une première ! L’ATP s’associe à la Coupe Davis. L’organisation qui régit le circuit professionnel masculin de tennis a annoncé son association avec l’organisation de la Coupe Davis afin de tenter de faciliter la participation des meilleurs joueurs à la compétition par équipes, dont la nouvelle formule peine à décoller.

Ainsi, la Coupe Davis entrera dans le calendrier de l’ATP à partir de 2023 « aux semaines 5, 37 et 47 » et le circuit professionnel, qui était en conflit avec la compétition par équipes, en assurera désormais la promotion, indique un communiqué de l’ATP.

« Cette intégration aidera les joueurs à planifier leur programme annuel lorsqu’ils seront sélectionnés avec leur équipe nationale », ajoute la même source.

La phase finale de la Coupe Davis, elle, serait maintenue « dans son format actuel », avec une dotation totale pour les joueurs « de 15 millions de dollars en 2023 », précise l’ATP.

L’ATP, la Fédération internationale (ITF), et Kosmos Tennis (propriétaire de la Coupe Davis, ndlr) considèrent cet accord comme « une alliance stratégique sans précédent pour soutenir la Coupe Davis ». Selon les termes de l’accord, l’ATP obtient deux des six sièges d’un nouveau commité d’organisation, à égalité donc avec l’ITF et Kosmos.