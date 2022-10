Les ministres arabes des Affaires étrangères, réunis dimanche à Alger dans le cadre des travaux préparatoires du Sommet du Conseil de la Ligue arabe, sont parvenus à un consensus sur l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’organisation panarabe, Houssam Zaki.

Dans des déclarations à la presse à l’issue de cette réunion préparatoire du 31è sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochain, Houssam Zaki a indiqué que le projet d’ordre du jour de cette manifestation porte sur l’ensemble des développements liés aux crises dans plusieurs pays arabes, dont la Libye, le Yémen et le Soudan, notant que des projets de résolution spécifiques ont été préparés pour chaque point.

Et de faire état de convergence de vues autour de l’ensemble des projets de résolution présentés, ajoutant que tous les points inscrits à l’ordre du jour des travaux du Sommet ont été maintenus.

Le SG adjoint de la Ligue arabe a assuré que les réunions des ministres arabes des Affaires étrangères ont repris ce dimanche dans une ambiance conviviale et de respect mutuel.

Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et composée de l’Ambassadeur du Maroc en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, du Directeur de l’Orient, du Golfe, des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Fouad Akhrif et du chef de Division des Organisations arabes et islamiques au ministère, Abdelali Al-Jahed.