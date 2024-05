Mohcine Jazouli poursuit son roadshow aux Etats-Unis. A la Silicon Valley dans le Sud de la métropole américaine de San Francisco, une rencontre a eu lieu, vendredi, avec des membres de la communauté marocaine établie aux Etats-Unis, à l’initiative du ministère chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

La rencontre a réuni plus de 150 compétences marocaines qui s’activent au sein de grands groupes du digital (GAFAM) et des technologies de l’information, ainsi que dans le secteurs des biotechnologies, de l’entrepreneuriat, outre la recherche scientifique et académique.

Selon des informations de l’Infomédiaire, Jazouli se réunira, ce lundi à Seattle, avec des représentants de Microsoft et Boeing.

Pour rappel, le roadshow destiné à promouvoir la destination Maroc en tant que plateforme privilégiée pour les investissements internationaux a entamé, lundi dernier, depuis la métropole de Dallas au Texas, sa tournée aux Etats-Unis.

Organisé jusqu’au 14 mai par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en partenariat avec l’ambassade du Royaume aux Etats-Unis, cet événement se veut l’occasion de promouvoir les atouts du Maroc auprès des leaders américains dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et de l’aéronautique.