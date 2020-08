Suez est devenue la 1ère entreprise dans le secteur de l’environnement au Maroc à obtenir la quadruple certification ISO pour la qualité, l’environnement, la santé & sécurité et la sécurité routière. Cette quadruple certification est le couronnement de la démarche de mise en place d’un Système de Management Intégré, lancée depuis plus d’un an par Suez Maroc. Ce système s’inscrit dans une dynamique d’amélioration des modes de fonctionnement et a pour finalité d’aligner les procédures aux standards internationaux, en capitalisant sur les bonnes pratiques existantes.

Le périmètre de certification a couvert les activités de collecte et valorisation des déchets ainsi que le traitement des rejets liquides par Suez Maroc pour ses clients collectivités et industriels pour l’ensemble de nos sites sur le territoire marocain. La certification concerne les référentiels :

. Qualité – ISO 9001 : garantir et améliorer la satisfaction clients tout en fluidifiant les interactions entre les différents processus

. Environnement – ISO 14001 : capitaliser davantage sur notre cœur de métier pour mieux préserver l’environnement

. Santé & Sécurité au Travail – ISO 45001 : préserver la Santé & Sécurité au travail pour éradiquer les accidents mortels

. Sécurité Routière – ISO 39001 : réduire les blessés et morts de la route en agissant sur l’organisme et ses parties prenantes

‘‘Cette quadruple certification reconnait l’excellence de notre entreprise sur les 4 axes et confirme notre engagement pour le développement de nouvelles offres favorisant l’économie circulaire ainsi que la promotion du développement durable, en investissant dans le capital humain, l’environnement et nos relations avec nos parties prenantes. Au-delà du gage de confiance que représente cette quadruple certification, elle constitue un véritable levier de différenciation qui renforce davantage le leadership de SUEZ sur le marché marocain’’, déclare Benjamin Vauthier, CEO de SUEZ Maroc, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.