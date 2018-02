Infomédiaire Maroc – La 11ème édition de la conférence Phosphates 2018 se tiendra du 12 au 14 mars prochain à Marrakech avec la participation de plus de 500 leaders mondiaux du secteur des engrais avec pour objectif d’explorer la dynamique de l’offre et de la demande ainsi que les dernières technologies pour l’extraction et la production.

Initiée par le groupe CRU en partenariat avec l’International Fertilizer Industry Association (IFA), sous l’égide du Groupe OCP, cette conférence de classe mondiale propose un vaste programme qui aide à clarifier non seulement la dynamique du marché mondial, mais aussi les évolutions dans le domaine des engrais spécialisés et de niche, et la façon dont la technologie change rapidement l’avenir de l’agriculture.

A noter que les participants auront l’occasion de visiter le site minier de Khouribga appartenant à l’OCP, pour constater de visu la production de phosphate, et la plateforme industrielle intégrée d’engrais de Jorf Lasfar.

Rédaction Infomédiaire