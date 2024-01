Le crédit bancaire au secteur non financier s’est accru de 2,9% en décembre 2023, ressort-il du récent bulletin des statistiques monétaires de Bank Al-maghrib (BAM).

L’évolution des concours au secteur non financier reflète principalement la hausse des prêts aux sociétés non financières privées de 0,1% et de ceux des ménages de 2,1%, explique BAM.

En revanche, la progression des prêts aux sociétés non financières publiques a marqué une décélération de 30,9% à 27%, précise la même source.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au secteur non financier recouvre l’accélération de la croissance des crédits à l’équipement à 5,8%, en lien principalement avec l’accroissement à 5,3% des concours accordés aux sociétés non financières publiques et à 6,9% des prêts aux sociétés non financières privées.

Cette évolution reflète aussi la hausse des prêts à la consommation de 0,4% et la quasi-stagnation de la baisse des facilités de trésorerie à 2,3% et de la progression des crédits immobiliers à 1,2%.

S’agissant des créances en souffrance (CES), leur taux de croissance annuelle est revenu de 5,4% en novembre à 4,9% en décembre 2023, et leur ratio au crédit à 8,4% après 8,8%.

Par branche d’activité, les données trimestrielles disponibles font ressortir une accélération du crédit bancaire de 4,6% en septembre à 5,2% en décembre 2023, recouvrant notamment une hausse des crédits aux entreprises des branches « Electricité, gaz et eau », « Transports et communications » et « Bâtiment et travaux publics », une atténuation de la baisse des concours aux « Industries manufacturières » et « Agriculture et pêche », ainsi qu’une accentuation de la baisse des prêts aux branches « Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » et « Hôtels et restaurants ».