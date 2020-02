Adel El Fakir, directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), a été élu, samedi soir à Marrakech, personnalité du secteur touristique au titre de 2020 et ce, lors d’une cérémonie organisée, à cette occasion, par “Tourisma Post”, en collaboration avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

Cet événement rassemblant les membres de la plus grande famille du tourisme, a été rehaussé par la présence notamment de la ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, du wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, de Zouhaïr Mohamed El Oufir, directeur général de l’ONDA, du directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, du directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, du président de la CNT, Abdellatif Kabbaj, du président du CRT Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, ainsi que d’autres personnalités.

Par la même occasion, l’assistance a été conviée à suivre une rétrospective 2019 du secteur touristique sur le plan national, avec un focus sur les événements phares et faits marquants au titre de l’année précédente et qui illustrent clairement la bonne santé du secteur touristique, mais aussi tout le travail bâti et les efforts déployés pour booster et assurer un rayonnement durable de la destination Maroc.

A cette occasion, l’accent a été mis sur nombre d’actions et réalisations accomplies dans le domaine touristique pour promouvoir la destination Maroc, ainsi que sur les performances réalisées par l’ONDA, notamment avec 23 millions d’arrivées, 25,5 millions de nuitées et un taux d’occupation de 49,3%, outre un nouveau trafic de passagers avec plus de 25 millions de voyageurs en 2019.

Intervenant à cette occasion, la ministre du tourisme s’est félicitée de l’organisation de cet événement, mettant en avant l’intérêt dont jouit ce secteur et sa contribution à l’économie nationale.

Fettah Alaoui s’est dite également “optimiste” de voir toutes les parties concernées par le secteur touristique “mobilisées” et “déterminées” à oeuvrer davantage pour la promotion de ce secteur, réitérant l’engagement de son ministère à oeuvrer pour garder le cap et surtout à travailler ensemble et à mener des actions conjointes en application des orientations du Roi Mohammed VI.

Pour sa part, El Oufir a mis en avant l’importance de l’organisation de cette cérémonie qui réunit la grande famille du tourisme, réitérant l’engagement de l’ONDA à doubler d’efforts pour accompagner cet essor que connaît l’industrie touristique nationale.

Le directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi a, de son côté, loué l’importance de ce genre d’initiatives “formidables” qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche prônant la culture de la reconnaissance.

“Je suis toujours pour la culture de la reconnaissance et c’est dans ce sens que la MAP décerne des Trophées des hommes de l’année”, a-t-il dit. “Reconnaître et être reconnus par ses pairs, reconnaître une action, une initiative louable à même d’inciter à persévérer et à aller de l’avant”, a ajouté Hachimi Idrissi.

Sur un autre registre, le DG de la MAP a mis en avant tout l’effort déployé par l’Agence depuis des années, à travers son réseau national comme à l’étranger pour accompagner les opérateurs et professionnels du tourisme.

“Les équipes de la MAP ne cessent, avec engagement et professionnalisme, d’accompagner régulièrement toutes les activités du tourisme national aussi bien au Maroc qu’à l’étranger”, a dit Hachimi Idrissi, réitérant l’engagement de l’Agence à accompagner cette dynamique soutenue que connait le secteur touristique.

Adel El Fakir s’est dit, quant à lui, fier de son élection en tant que “Personnalité 2020 du secteur du tourisme”, considérant que ce choix est une grande responsabilisation à même de l’engager à oeuvrer davantage pour soutenir cette dynamique que connaît le secteur, se félicitant au passage du travail accompli par les équipes de l’Office.

Tout en saluant les efforts collectifs et les actions menées en synergie avec les autres intervenants, il a adressé ses remerciements au département du tourisme pour son engagement au service de ce secteur.

Les autres intervenants ont été unanimes à louer les grandes performances réalisées par le secteur touristique ainsi que sa contribution à l’économie nationale, soulignant l’impératif de travailler la main dans la main pour renforcer le positionnement du Royaume en tant que destination touristique incontournable.