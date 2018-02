Infomédiaire Maroc – La 9ème édition du ‘‘Marrakech Security Forum’’ (AfricaSEC) aura lieu les 9 et 10 février courant, à la Cité ocre, sous le thème ‘‘Les menaces émergentes et les nouveaux risques de conflictualité en Afrique’’.

Organisée par le Centre marocain des études stratégiques, en partenariat avec la Fédération africaine des études stratégiques, cette conférence internationale vise à mieux cerner l’état actuel de la sécurité en Afrique et à mettre en lumière les défis majeurs auxquels doit faire face le continent.

A noter que ce forum réunira près de 300 participants de haut niveau, dont des responsables civils et militaires, des dirigeants d’organisations internationales, des sécuritaires et des experts africains, américains, européens et asiatiques dans le but d’analyser, de débattre et d’échanger les expériences.

Rédaction Infomédiaire